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В Киеве мужчина бил машины и внезапно умер посреди улицы

13 июня, 11:15

По словам супруги погибшего, у мужчины были проблемы с наркотиками и алкоголем

Фото: Информатор

В Киеве в ночь на четверг, 13 июня, на Позняках, где в квартире жилого дома взорвалась граната, дебоширивший мужчина внезапно умер посреди улицы. Об этом сообщает "Информатор".

По предварительной информации, инцидент произошел на улице Бориса Гмыри, 4. Так, мужчина вел себя неадекватно, он ходил по улице бил припаркованные машины, кричал, что его убивают и просил о помощи. Прохожие вызвали полицию и попытались остановить дебошира, однако он продолжал кричать и биться головой об асфальт, поэтому его удерживали, чтобы он не нанес вред окружающим.

Прибывшие на место патрульные надели на мужчину наручники, а когда он через несколько минут успокоился, то их сняли. На место ЧП также приехали и медики, но когда они осматривали мужчину, он внезапно потерял сознание. Его пытались реанимировать, однако он умер. Следов насильственной смерти на теле не обнаружили. 

По данным издания, личность мужчины установили, ему было 45 лет. О смерти мужчины сообщили его супруге. Она пришла на место трагедии и рассказала, что ее муж испытывал проблемы с наркотиками и алкоголем, уточнив, что за день до ЧП они из-за этого поссорились и он ушел в неизвестном направлении.

Как сообщали новости "Сегодня", в Киеве женщина неделю просидела в квартире с мертвым сыном. Полицию и спасателей вызвали обеспокоенные вонью соседи. Жильцы дома говорили, сначала думали, что кто-то оставил в коридоре продукты, которые протухли.

Ранее сообщалось, что в Харькове на Южном вокзале в электричке нашли труп мужчины. Тело было найдено в поезде, прибывшем из Близнюков. В ходе предварительного осмотра тела эксперты не обнаружили следов насильственной смерти и направили тело в морг. Позже выяснилось, что умершим оказался житель села Садовое 1970 года рождения.

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Тег Киев, смерть, дебошир

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