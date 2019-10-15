В Киеве мужчина бросил в запертом Jaguar двухлетнего сына (видео)

/ Фото: Киев Оперативный

После того, как в столице женщина оставила ребенка в запертой машине, а сама ушла на рынок, похожее ЧП произошло с мужчиной. Гореотец оставил двухлетнего ребенка в запертом автомобиле Jaguar на Подоле и ушел на два часа. Об этом сообщается в паблике "Киев Оперативный".

"Находясь в ресторане на Подоле, наша семья стала свидетелями чрезвычайного происшествия. Вблизи с заведением были припаркованы автомобили. В одном из авто неоднократно срабатывала сигнализация... Это был Jaguar, на который сразу обратили внимание, как работники, так и многие из посетителей. Выйдя на улицу, мы увидели в автомобиле маленького плачущего ребенка – мальчика лет двух. Он неугомонно плакал", – говорится в сообщении паблика со слов очевидцев.

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По данным свидетелей ЧП, машина была закрыта и никого из взрослых рядом с ребенком не было. При этом автомобиль был припаркован более часа, к нему начали подходить люди и отвлекать ребенка, чтобы его успокоить. На место прибыла полиция и медики.

"Пришлось разбить стекло. Освободив ребенка из автомобиля, работники скорой помощи осмотрели ребенка – мальчик здоров, все хорошо. Вскоре пришел и сам отец... Как пояснил работникам полиции, он выходил в аптеку за лекарствами, потому что ребенок болел. Верить его словам сложно, поскольку суммарно он оставил ребенка более чем на два часа", – уточняется в сообщении.

Ранее сообщалось, что двухлетний мальчик погиб в Австрии, оставленный мамой в закрытой машине на 30-градусной жаре. Девушка и ее молодой человек оставили в машине на несколько часов малыша, который заснул во время поездки из Тироля, и молодая мать не хотела его будить. Она вместе с другом ушла в дом, где оба заснули после утомительной поездки. Когда они проснулись и девушка захотела забрать малыша домой, он был уже мертв.

Также мы писали, что в Италии мать оставила в машине на жаре сына. Ребенка отправили в больницу, однако медики не смогли спасти ему жизнь.

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