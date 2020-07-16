В Киеве мужчина до смерти избил отца

Столичным правоохранителям поступило сообщение от врача больницы о смерти 56-летнего киевлянина. Сутками ранее потерпевшего госпитализировала карета скорой помощи из квартиры на бульваре Быкова, рассказали в полиции Киева.

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Cогласно заключению судебно-медицинского эксперта, причиной смерти стала черепно-мозговая травма.

"Следователи осмотрели квартиру, в которой жил умерший, и обнаружили вещи со следами бурого цвета. Поэтому мы предположили, что в этом помещении мужчине были нанесены травмы, повлекшие смерть. Опросив жену и соседей, оперативники установили, что у мужчины на почве неприязненных отношений часто возникали ссоры с родным сыном. Проведя ряд оперативно розыскных мероприятий, сотрудники уголовного розыска задержали 31 – летнего парня, который признался, что нанес несколько ударов руками отцу по голове", рассказал начальник Деснянского управления полиции Юрий Герасименко.

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований. Следователи сообщили фигуранту о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 121 (Умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть потерпевшего) Уголовного кодекса Украины. Суд избрал ему меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста. Злоумышленнику грозит до десяти лет лишения свободы.

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Ранее на столичной Троещине двое парней до смерти избили 35-летнего прохожего. Подозреваемые задержаны. По данным правоохранителей, местная жительница сообщила о драке между тремя мужчинами на улице Архитектора Николаева. На месте инцидента копы обнаружили мужчину, который уже был без сознания. Его с тяжелой травмой головы и многочисленными побоями медики госпитализировали в больницу, где он умер.

Также на столичной Троещине группа подростков убили прохожего при попытке ограбления.

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