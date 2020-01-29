В Киеве мужчина до смерти забил человека, у которого снимал комнату

Столичные правоохранители задержали мужчину, которого подозревают в смертельном избиении киевлянина, у которого он арендовал комнату, сообщает полиция Киева.

Так, в столичную полицию поступило сообщение о том, что в квартире на Оболонском проспекте женщина обнаружила сожителя мертвым. Правоохранители установили, что между двумя мужчинами, один из которых является квартирантом, а второй – сожителем хозяйки квартиры, возник конфликт. Во время выяснения отношений между оппонентами произошла драка, в ходе которой арендатор избил мужчину палкой и пошел спать, а через несколько часов женщина обнаружила сожителя без признаков жизни.

Реклама

Сотрудники полиции задержали 56-летнего уроженца Николаевщины в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Сейчас мужчине объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 121 (Умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до десяти лет лишения свободы.

В тренде Последний теплый день перед снегопадами: синоптики уточнили прогноз в Киеве

Ранее сообщалось, что в Голосеевском парке в Киеве группа подростков 15-16 лет бросают под ноги прохожим петарды, чтобы потом их ограбить.

Кроме того, ранее в Киеве трое молодых парней жестоко избили охранника в супермаркете на улице Ярославской, 56-а.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама