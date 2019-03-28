В Киеве мужчина из мести поджег квартиру бывшей жены, едва не убив детей

Мужчина поджег квартиру экс-жены, когда она была дома с ребенком и матерью, и потом спокойно ушел домой

В Киеве мужчина из мести поджег квартиру бывшей жены, едва не убив детей 2019-03-28T13:47:00+02:00 Происшествия Мужчина поджег квартиру экс-жены, когда она была дома с ребенком и матерью, и потом спокойно ушел домой

В Киеве мужчина поджег квартиру бывшей жены на седьмом этаже многоэтажки, когда женщина была дома с 10-летним сыном и матерью.

Огонь перекинулся на соседнее помещение и охватил весь коридор. Дымом затянуло еще два верхних этажа, жители не могли самостоятельно выйти из своих квартир. Спасатели эвакуировали всех, кто был на момент инцидента дома.

Нескольких детей пришлось снимать с балконов и окон патрульным полицейским. Всех, кто успел надышаться дымом, увезли в больницы. Поджигатель уже в полиции, он был задержан в собственной квартире, куда спокойно ушел после поджога.

Ранее сообщалось, что в Киеве произошел пожар в одном из колледжей на ул. Бориспольской в Дарницком районе.

Напомним, что уже в начале апреля прогнозируют вполне летнюю погоду – местами до плюс 28 градусов. Поэтому массовое сжигание травы, которое любят устраивать хозяева – станет еще более рискованными. Ведь именно это часто вызывает пожары, истребляет целые гектары полей и лесов.

Мы уже писали о том, что в Украине с начала 2019 года в результате пожаров погибли более 600 человек. Главной причиной пожаров в ГСЧС называют человеческий фактор. В частности, люди отапливают свои дома, часто пренебрегая правилами пожарной безопасности, курят в помещениях и перегружают электросеть, включая обогреватели и неисправные бытовые приборы.

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