В Киеве мужчина из ревности пырнул женщину ножом

Суд приговорил злоумышленника к пяти годам лишениям свободы

Архивное фото: полиция Киева.

Мужчина, который из ревности избил женщин и причинил ей несколько ножевых ранения, приговорен к пяти годам лишения свободы. Об этом сообщает пресс-служба столичного главка Нацполиции.

"Инцидент произошел на столичном Печерске. На почве ревности сумчанин начал бить свою знакомую. Когда женщина упала на пол, он схватил со стола нож и несколько раз ударил им потерпевшую. Пострадавшая женщина попыталась сопротивляться и в результате выбежала из помещения и попросила у прохожих вызвать полицию и скорую помощь", – говорится в сообщении.

Прибывшие на вызов копы задержали мужчину с поличным. Впоследствии следователи квалифицировали его действия по ч. 1 ст. 121 (Умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Как установили полицейские, злоумышленник совершил преступление, имея непогашенную судимость за аналогичное правонарушение.

Во время судебного разбирательства обвиняемый полностью признал свою вину и раскаялся в своих действиях. Однако суд признал мужчину виновным в совершении преступления и назначил ему пять лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что в Киеве оперативники задержали мужчину за ножевое ранение товарища, инцидент произошел во время совместного застолья небольшой компании.

Напомним, что в Киеве арестовали мужчину, который ударил ножом в грудь 15-летнего подростка.

Также не так давно в одном из киевских ресторанов в центре города произошла поножовщина. Так, двое иностранцев пырнули ножом охранника. По предварительным данным, граждане иностранного государства не хотели платить по счету, который был на почти четыре тысячи гривен.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " В Киеве мужчина из ревности пырнул женщину ножом". Другие Происшествия смотрите в блоке "Последние новости"