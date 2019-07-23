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В Киеве мужчина из ревности пырнул женщину ножом

23 июля, 13:18

Суд приговорил злоумышленника к пяти годам лишениям свободы

Архивное фото: полиция Киева
Архивное фото: полиция Киева.

Мужчина, который из ревности избил женщин и причинил ей несколько ножевых ранения, приговорен к пяти годам лишения свободы. Об этом сообщает пресс-служба столичного главка Нацполиции. 

"Инцидент произошел на столичном Печерске. На почве ревности сумчанин начал бить свою знакомую. Когда женщина упала на пол, он схватил со стола нож и несколько раз ударил им потерпевшую. Пострадавшая женщина попыталась сопротивляться и в результате выбежала из помещения и попросила у прохожих вызвать полицию и скорую помощь", – говорится в сообщении.

Прибывшие на вызов копы задержали мужчину с поличным. Впоследствии следователи квалифицировали его действия по ч. 1 ст. 121 (Умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Как установили полицейские, злоумышленник совершил преступление, имея непогашенную судимость за аналогичное правонарушение.

Во время судебного разбирательства обвиняемый полностью признал свою вину и раскаялся в своих действиях. Однако суд признал мужчину виновным в совершении преступления и назначил ему пять лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что в Киеве оперативники задержали мужчину за ножевое ранение товарища, инцидент произошел во время совместного застолья небольшой компании. 

Напомним, что в Киеве арестовали мужчину, который ударил ножом в грудь 15-летнего подростка.

Также не так давно в одном из киевских ресторанов в центре города произошла поножовщина. Так, двое иностранцев пырнули ножом охранника. По предварительным данным, граждане иностранного государства не хотели платить по счету, который был на почти четыре тысячи гривен.


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Тег Киев, ревность, резня

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