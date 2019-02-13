В Киеве мужчина избил родную мать до потери сознания

Злоумышленнику грозит до восьми лет лишения свободы

Фото: Pixabay

В Киеве мужчина избил родную мать до потери сознания //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/9b8/f34/5c49b8f34744c.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/9b8/f34/5c49b8f34744c.jpg 2019-02-13T15:50:00+02:00 Происшествия Злоумышленнику грозит до восьми лет лишения свободы

В дежурную часть Деснянского управления полиции от киевлянки поступило сообщение о том, что в квартире дома на бульваре Выгуровском ее брат избил их мать. Заявительница пришла навестить родственницу, но не застала ее дома, так как ее госпитализировали в больницу, сообщили в полиции Киева.

"По показаниям соседей, между 35-летним сыном и 60-летней матерью постоянно происходили конфликты. После очередной ссоры "скорая" с побоями забрала женщину в медицинское учреждение, а заявитель подозревает брата в избиении их матери", – рассказал начальник Деснянского управления полиции Александр Косовский.

На месте полицейские обнаружили следы крови и опросили родственника потерпевшей, который признался, что толкнул мать. При падении она ударилась головой о спинку дивана и потеряла сознание.

Мужчину задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины и объявили ему о подозрении в совершении преступления, предусмотренного частью первой статьи 121 ("Умышленное тяжкое телесное повреждение") Уголовного кодекса Украины. Злоумышленнику грозит до восьми лет лишения свободы.

Напомним, в прошлом году в одном из сел Бориспольского района произошла трагедия: пьяный 56-летний мужчина избил кулаками свою 81-летнюю мать. От полученных травм пенсионерка умерла, сообщает прокуратура Киевской области.

Кроме того, в Фастове Киевской области мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, до смерти избил свою 85-летнюю мать. "47-летний житель Фастова навеселе нанес руками множественные удары по голове своей тяжелобольной 85-летней матери, за которой ухаживал. Полученные телесные повреждения оказались несовместимы с жизнью", - рассказали в полиции.

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