Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Новости Сегодня
Сделать стартовой
27,06
30,6
УКР
Главная Больше  Новости в Киеве Больше  Происшествия

В Киеве мужчина избил родную мать до потери сознания

Сегодня, 15:50

Злоумышленнику грозит до восьми лет лишения свободы

Фото: Pixabay
В Киеве мужчина избил родную мать до потери сознания //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/9b8/f34/5c49b8f34744c.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/9b8/f34/5c49b8f34744c.jpg Происшествия Злоумышленнику грозит до восьми лет лишения свободы

В дежурную часть Деснянского управления полиции от киевлянки поступило сообщение о том, что в квартире дома на бульваре Выгуровском ее брат избил их мать. Заявительница пришла навестить родственницу, но не застала ее дома, так как ее госпитализировали в больницу, сообщили в полиции Киева.

"По показаниям соседей, между 35-летним сыном и 60-летней матерью постоянно происходили конфликты. После очередной ссоры "скорая" с побоями забрала женщину в медицинское учреждение, а заявитель подозревает брата в избиении их матери", – рассказал начальник Деснянского управления полиции Александр Косовский.

На месте полицейские обнаружили следы крови и опросили родственника потерпевшей, который признался, что толкнул мать. При падении она ударилась головой о спинку дивана и потеряла сознание.

Мужчину задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины и объявили ему о подозрении в совершении преступления, предусмотренного частью первой статьи 121 ("Умышленное тяжкое телесное повреждение") Уголовного кодекса Украины. Злоумышленнику грозит до восьми лет лишения свободы.

Напомним, в прошлом году в одном из сел Бориспольского района  произошла трагедия: пьяный 56-летний мужчина избил кулаками свою 81-летнюю мать. От полученных травм пенсионерка умерла, сообщает прокуратура Киевской области.

Кроме того, в Фастове Киевской области мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, до смерти избил свою 85-летнюю мать.  "47-летний житель Фастова навеселе нанес руками множественные удары по голове своей тяжелобольной 85-летней матери, за которой ухаживал. Полученные телесные повреждения оказались несовместимы с жизнью", - рассказали в полиции.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег расследование, полиция, избил

Вы сейчас просматриваете новость " В Киеве мужчина избил родную мать до потери сознания". Другие Происшествия смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Во Львовской области рецидивист избил и ограбил беременную женщину

31 января, 10:45

Злоумышленник напал на свою жертву в подъезде ее дома, воспользовался газовым баллончиком

В Черновицкой области колядники нашли мертвую женщину

8 января, 14:28

Тело убитой лежало на обочине дороги

Применял электрошокер: во Львове мужчина "под кайфом" избил родителей

12 декабря 2018, 18:39

От сына супругов спасали полицейские и спасатели

Житель Днепра на глазах у ребенка избил жену головой об пол

29 ноября 2018, 22:31

Семейная ссора переросла в жестокое избиение

10 знаков от Ангела-хранителя, которые предупреждают об опасности

Вера Брежнева позирует обнаженной в ванной

Трагически ушел из жизни народный артист Украины: "заживо сгорел"

Анатолий Гриценко и его семь свадеб

Королёва удивила своей фигурой

Украинских заробитчан ждет ''сюрприз'': грядут проверки

Ярош предсказал большую войну с РФ

Каждый имеет право ошибаться: Узелков намекнул на причину развода

В США оценили шансы России пробить сухопутный коридор в Крым

Украинские чиновницы взмутили сеть отдыхом на Мальдивах

Загрузка...

Что будет с гривней до конца февраля: экономический прогноз

Сегодня, 07:00

Доллар продолжает падение. Эксперты: перед выборами будет откат

Без газовых котлов и парковок: какие новшества подготовили для украинцев

Вчера, 07:39

Украинцам запретят устанавливать в квартирах газовые котлы

Почему украинцам придется платить за воду соседа и дырявые трубы: все о новшествах ЖКУ

Вчера, 06:40

Разницу между счетчиком дома и квартирным раскидают на всех жильцов

Трудовая миграция в Украину: кто к нам едет и зачем стране мигранты

11 февраля, 07:39

В Украину готовы приехать трудовые мигранты из Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана

Как забыть о плесени в доме навсегда? 5 верных способов

Роскошная свадьба: Оксана Байрак поженила актеров сериала

Холодильник на кухне: 10 креативных способов размещения