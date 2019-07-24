В Киеве мужчина, который находился в розыске, избил сковородкой и подрезал жителя Оболони

Злоумышленника быстро задержали, ему грозит до 15 лет тюрьмы

Фото: Pixabay

На столичной Оболони 42-летний мужчина, который находился в розыске, ударил несколько раз по голове жителя Оболони и нанес ему несколько ножевых ранений, после чего украл из квартиры два мобильных телефона. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева.

"Накануне злоумышленник познакомился с потерпевшим, который пригласил его к себе в квартиру на Оболони. Около часа ночи между мужчинами возник спор, в ходе которого подозреваемый нанес хозяину несколько ударов по голове металлической сковородой и около восьми ударов ножом в различные части тела. После этого злоумышленник забрал из квартиры два мобильных телефона и скрылся в неизвестном направлении", – говорится в сообщении.

Пострадавший с множественными телесными повреждениями в виде колото-резаных ран грудной клетки и брюшной полости, а также ранениями жизненно важных органов – сердца и печени, был доставлен в больницу.

Вскоре злоумышленника задержали. Им оказался мужчина, осужденный в 2018 году за разбойное нападение. С февраля 2019 года он находился в розыске.

Сейчас задержанному сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 15 п. 6 ч. 2 ст. 115 УК Украины (покушение на убийство, совершенное из корыстных побуждений). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет. Злоумышленнику избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без права залога.

Ранее сообщалось, что в Киеве задержали мужчину за кражу сейфа с работы.

Напомним, что киевлян не так давно напугали домушники с разноцветным пластилином и спичками.

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