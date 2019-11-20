В Киеве мужчина на легковушке врезался в подъезд: видео

К счастью, в результате ДТП никто не пострадал

Фото из открытых источников

В Киеве на улице Выборгской, которую не так давно переименовали, мужчина за рулем Daewoo въехал в подъезд жилого дома. Об этом сообщается в паблике "Киев Оперативный".

"Мужчина со своей миледи сидели в автомобиле Daewoo и пьянствовали. Музончик, тепло, настоящий романтик. Как вдруг что-то выходит из-под контроля, автомобиль стремительно несется по лестнице и влетает в подъезд дома", – говорится в сообщении.

К счастью, в ДТП никто не пострадал.

Реклама

Ранее сообщалось, что в с. Здвижевка Бородянского района в ДТП погибли четыре человека, среди которых были двое детей.

Также в Киевской области на территории города Боярка женщина за рулем внедорожника не справилась с управлением и протаранила пять автомобилей, стоявших на официальной парковке. По предварительным данным, женщина находилась в состоянии алкогольного опьянения.

Кроме того в Киевской области во вторник, 19 ноября, произошло два серьезных ДТП, в результате которых пострадали пять человек. Аварии произошли на Одесской и Житомирской трассах.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама