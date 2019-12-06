В Киеве мужчина на свидании показал тело убитой женщины

/ Фото: Информатор

В Киеве мужчина пригласил женщину на свидание и на встрече показал ей тело пенсионерки. Об этом сообщает "Информатор".

Как пишет издание, женщина обратилась к правоохранителям в ночь на 6 ноября и сообщила, что видела тело пенсионерки в квартире по адресу улица Зодчих, 68. На место выехали правоохранители и в одной из квартире на 14-ом этаже действительно нашли тело 82-летней хозяйки квартиры, которое было спрятано среди вещей в кладовке.

По словам женщины, с мужчиной она познакомилась на сайте. На свидании он привел ее в квартиру, начал показывать тело и угрожать. Ей удалось сбежать из квартиры и вызвать полицию. Возможно причастного к инциденту мужчину задержали уже в квартире по адресу улица Якуба Колоса, 17.

Также в полиции уточнили, что погибшая пенсионерка умерла от асфиксии.

Ранее столичные полицейские задержали двух молодых мужчин, которые подозреваются в похищении и убийстве иностранного бизнесмена. Тело убитого было найдено на территории Киевской области.

Также правоохранители Киевской области раскрыли убийство директора украинской компании немецкого концерна Сaparol 42-летнего Павла Зможного, которое произошло в Крушинке в 2016 году.

Смотрите подробности убийства Зможного в сюжете:

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