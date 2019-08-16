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В Киеве мужчина набросился с ножом на бывшую жену: женщина в реанимации

Сегодня, 18:49

Подозреваемому грозит до пятнадцати лет лишения свободы

В Киеве мужчина набросился с ножом на женщину, когда она приехала поздравить их общего ребенка с днем ​​рождения. ЧП произошло на улице Закревского в Деснянском районе столицы, где недавно братья-близнецы обворовали кафе.

Как рассказали в ГУ НП столицы, 40-летний киевлянин не смог простить бывшей жене то, что она его бросила, поэтому на встречу с ней вышел с двумя острыми предметами, похожими на ножи.

"Утром женщина приехала к бывшему мужу, чтобы поздравить дочь с днем ​​рождения. У подъезда многоэтажки ее ждал бывший муж. При встрече он пытался вернуть женщину, но она ему отказала. В ответ мужчина набросился на нее с заточкой и ножом. Пострадавшую в бессознательном состоянии госпитализировали врачи "скорой" для оказания необходимой помощи", – рассказал заместитель начальника Деснянского управления полиции Александр Косовский.

После содеянного мужчина остался на месте и дождался полицейских. Согласно справке из медицинского учреждения, женщина получила одиннадцать ножевых ранений и находится в реанимационном отделении.

По данному факту следственным отделом Деснянского управления полиции начато уголовное производство по ч. 2 ст. 15 ч. 1 ст. 115 (покушение на убийство) Уголовного кодекса Украины. Суд удовлетворил ходатайство следователя и избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей. За совершенное правонарушение мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.

К слову, не так давно на Закарпатье, после семейной ссоры, женщина убила сына.

Напомним, ранее новости Сегодня писали о жуткой семейной трагедии в Коростене Житомирской области, где мужчина убил жену и покончил жизнь самоубийством.

Также мы сообщали, что в Черновцах в дом к пенсионерам посреди ночи ворвались двое разбойников, которые избили 78-летнего хозяина и вымогали деньги.

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Киев покушение зарезал ножевые ранения

Источник: Сегодня

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