В Киеве мужчина натравил бойцового пса на патрульных: копы применили оружие

Полицейским пришлось стрелять в собаку и задержать дебошира

В Киеве мужчина натравил бойцового пса на патрульных: копы применили оружие //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/801/493/5c6801493a835.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/801/493/5c6801493a835.jpg 2019-02-16T14:41:00+02:00 Происшествия Полицейским пришлось стрелять в собаку и задержать дебошира

В Киеве на Оболони полицейские, прибывшие на вызов о драке в супермаркете, были вынуждены применить оружие против бойцовой собаки, которую на них натравил агрессивный мужчина.

Как сообщили в пресс-службе управления столичной полиции, пьяный дебошир вначале устроил драку в магазине, а потом натравил стаффордширского терьера на одного из патрульных. В результате пострадавший коп был госпитализирован.

Пес набросился на патрульного, и тому пришлось применить табельное оружие. В результате собака была убита, а хозяина пса задержали и доставили в полицейское отделение. Там ему объявили о подозрении по статье "хулиганство", которая предполагает ограничение свободы на срок до пяти лет.









Напомним, ранее в Ровно женщина натравила мастифа на патрульных полицейских, которым пришлось применить оружие, чтобы обезвредить опасного пса.

А ранее во Львове бойцовский пес напал на полицейских. Также мы писали, что во Львове на работника внутренней безопасности полиции, который возвращался с семьей в выходной день из церкви, напали с ножом.

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