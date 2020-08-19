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В Киеве мужчина обстрелял машину копов

19 августа, 11:51

Наталья Руда Наталья Руда

По данным патрульных, ЧП произошло в районе остановки "Смелянская". К счастью, никто не пострадал

В Киеве мужчина обстрелял служебный автомобиль патрульной полиции. ЧП произошло утром 19 августа в Соломенском районе.

Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции в столице.

"Патрульные ехали мимо остановки "Смелянская" в Соломенском районе. Внезапно к дороге подошел человек и совершил прицельный выстрел по служебному автомобилю патрульных. Инспекторы остановились и задержали гражданина. С собой у 44-летнего мужчины был предмет, похожий на оружие, и блокнот с подозрительными контактами", - говорится в сообщении.

Задержанному вызвали следователей и медиков, так как его поведение показалось патрульным странным.

Ранее на въезде в Киев по Одесской трассе агрессивный водитель автомобиля MAN с полуприцепом наехал на ногу патрульному полицейскому. Патрульный получил травму ноги, его госпитализировали, а водителя сразу задержали. Также на трассе Киев – Одесса под Белой Церковью 19-летний парень набросился на копов.

А в Житомире на полицейских напали неизвестные с оружием.

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Киев стрельба нападение на копа

Источник: Сегодня

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