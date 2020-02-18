В Киеве мужчина ограбил 94-летнего пенсионера, вырвав из рук сумку с деньгами (видео)

/ Фото: ГУ Нацполиции в Киеве

В Киеве задержали мужчину, который ограбил 94-летнего пенсионера, вырвав у него из рук сумку. Об этом сообщает пресс-служба столичного главка Национальной полиции.

По данным правоохранителей, 35-летний уроженец Сумской области увидел в банке, как пожилой мужчина получает деньги и решил за ним проследить. Когда дедушка зашел в подъезд своего дома на улице Кирилловской, злоумышленник вырвал из рук мужчины сумку и убежал. В сумке были 12 тысяч гривен, мобильный телефон и личные вещи.

/ Фото: ГУ Нацполиции в Киеве

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Полиция установила приметы нападавшего и задержала его на строительстве неподалеку от места совершения преступления.

Задержанный ранее привлекался к уголовной ответственности за причинение умышленного тяжкого телесного повреждения.

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Фигуранту объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 186 (Грабеж) Уголовного кодекса Украины. Суд избрал меру пресечения в виде ночного домашнего ареста. Санкция статьи предусматривает до четырех лет лишения свободы.

Ранее столичная полиция задержала мужчину, который сделал дыру в стене магазина и вынес из помещения деньги, товара на несколько тысяч гривен и ноутбук. ЧП произошло на улице Героев Днепра ночью 27 января.

Также киевлян предупредили о несовершеннолетних воришках, которые крадут у прохожих вещи просто среди бела дня.

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