Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,45
26,5

В Киеве мужчина ограбил 94-летнего пенсионера, вырвав из рук сумку с деньгами (видео)

18 февраля, 12:24

Злоумышленником оказался уроженец Сумской области

/ Фото: ГУ Нацполиции в Киеве

В Киеве задержали мужчину, который ограбил 94-летнего пенсионера, вырвав у него из рук сумку. Об этом сообщает пресс-служба столичного главка Национальной полиции.

По данным правоохранителей, 35-летний уроженец Сумской области увидел в банке, как пожилой мужчина получает деньги и решил за ним проследить. Когда дедушка зашел в подъезд своего дома на улице Кирилловской, злоумышленник вырвал из рук мужчины сумку и убежал. В сумке были 12 тысяч гривен, мобильный телефон и личные вещи.

/ Фото: ГУ Нацполиции в Киеве

Реклама

Полиция установила приметы нападавшего и задержала его на строительстве неподалеку от места совершения преступления.

Задержанный ранее привлекался к уголовной ответственности за причинение умышленного тяжкого телесного повреждения.

В тренде
Убийство хирурга в центре Киева: подозреваемого задержали в аэропорту Одессы
Фото: facebook.com/UA.KyivPolice

Фигуранту объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 186 (Грабеж) Уголовного кодекса Украины. Суд избрал меру пресечения в виде ночного домашнего ареста. Санкция статьи предусматривает до четырех лет лишения свободы.

Ранее столичная полиция задержала мужчину, который сделал дыру в стене магазина и вынес из помещения деньги, товара на несколько тысяч гривен и ноутбук. ЧП произошло на улице Героев Днепра ночью 27 января.

Также киевлян предупредили о несовершеннолетних воришках, которые крадут у прохожих вещи просто среди бела дня.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

Киев ограбление пенсионеры

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Драма ко Дню влюбленных: в Киеве девушка жестко отомстила парню – новые подробности
Драма ко Дню влюбленных: в Киеве девушка жестко отомстила парню – новые подробностиПроисшествия
Моет перила, чистит улицы: как наказали вандала с Аллеи художников в Киеве (видео)
Моет перила, чистит улицы: как наказали вандала с Аллеи художников в Киеве (видео)Происшествия
До приезда врачей не дожил: в Киеве зарезали мужчину (фото)
До приезда врачей не дожил: в Киеве зарезали мужчину (фото)Происшествия
Показал
Показал "ксиву": в Киеве мужчина быстро решил проблему с эвакуацией машиныПроисшествия
В Киеве с торгового центра рухнуло огромное стекло: спасатели озвучили причину
В Киеве с торгового центра рухнуло огромное стекло: спасатели озвучили причинуПроисшествия
В метро Киева из-за ЧП с мужчиной останавливались поезда
В метро Киева из-за ЧП с мужчиной останавливались поездаПроисшествия

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...