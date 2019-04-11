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В Киеве мужчина-охранник умер на рабочем месте

Сегодня, 08:55

По предварительным данным, у него случился сердечный приступ

Фото: Информатор
В Киеве мужчина-охранник умер на рабочем месте //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/ed6/6d5/5caed66d502ee.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/ed6/6d5/5caed66d502ee.jpg Происшествия По предварительным данным, у него случился сердечный приступ

В Киеве на Подоле вечером в среду, 10 апреля, на одном из предприятий по поставкам и сервисному обслуживанию оборудования умер мужчина.

Как сообщает "Информатор", инцидент произошел на улице Кирилловская, 75. Мужчина работал охранником и скончался на рабочем месте. По предварительным данным, у него произошел сердечный приступ. Тело мужчины нашли его коллеги, которые и вызвали медиков. Также на место инцидента приехало руководство компании, однако от комментариев отказалось.

Причину смерти будут устанавливать эксперты.

Напомним, в прошлом месяце на территории промышленной зоны на Подоле на двух женщин рухнули бетонные плиты.


Ранее мы сообщали, что курьер одной из пиццерий умер за рулем своего автомобиля на улице Оноре де Бальзака на столичной Троещине.

Также напомним, что в Киеве на платформе станции метро "Олимпийская" утром 23 марта умер мужчина. Трагедия произошла около 8:20. По словам очевидцев, ему стало плохо в вагоне поезда, который двигался со станции метро "Дворец Украина", он вышел на "Олимпийской", схватился за колону и, простояв около минуты, упал на платформу

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Тег Киев, смерть, подол

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