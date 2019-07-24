В Киеве мужчина оставил трех своих маленьких детей одних в запертой квартире

Самому младшему ребенку всего полгода

Фото: патрульная полиция Киева.

В Киеве мужчина запер в квартире трех своих малолетних детей, самому младшему из которых полгода, и ушел по делам. Об этом сообщает пресс-служба столичной патрульной полиции.

"Недавно в службу 102 поступила информация, что из квартиры в доме на улице Кадетский Гай с самого утра слышен детский плач и крики. Прибыв на место происшествия, инспекторы установили, что в этой квартире проживает отец и трое детей, которых он периодически оставляет одних на длительное время. Пообщавшись с детьми через дверь, инспекторы узнали, что их отец пошел по делам и им страшно одним находиться в квартире", – говорится в сообщении.

Патрульные сначала связались с мамой детей, которая заявила, что находится за пределами страны и все вопросы по воспитанию детей нужно задавать их отцу. Когда же инспекторы позвонили отцу, он сообщил, что изменит свои планы и скоро вернется домой.

"Когда мужчина открыл дверь и зашел в квартиру, его ожидал беспорядок и трое плачущих детей. Самому младшему ребенку всего шесть месяцев. В квартире были открыты краны воды и включена электротехника, которой играли старшие дети 2014 и 2015 годов рождения", - уточнили патрульные.

На место происшествия вызвали сотрудника ювенальной превенции, который задокументировал факт ненадлежащего воспитания детей.

Ранее сообщалось, что в селе Григорьевка правоохранители разыскали двухлетнего мальчика, который исчез со двора, где играл с собакой.

Напомним, что несколько месяцев назад в Киеве произошла трагедия: воспитательница детсада утопила в озере двух родных детей. Ее признали невменяемой.

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