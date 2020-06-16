В Киеве мужчина открыл газ и угрожал взорвать квартиру

На улице Бойченка, 13, в Днепровском районе Киева во вторник, 16 июня, произошло необычное ЧП. По предварительной информации, наркозависимый мужчина открыл газа и угрожает взорвать квартиру. Прибывшие на место полицейские ведут с ним переговоры.

В полиции Днепровского района сайту "Сегодня" сообщили, что человека, который грозился взорвать газ, уже задержали.

"Мужчину уже задержали сотрудники полиции. Сейчас решается вопрос – по какой статье открывать уголовное производство. В результате ЧП никто из людей не пострадал", – сообщили в полиции Днепровского района.

Там пока не могу назвать ни возраст пострадавшего, ни причин, которые подтолкнули его на такой отчаянный шаг.

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В управлении по вопросам гражданской защиты Киевской городской государственной администрации сайту "Сегодня" сообщили, что в таких экстренных случаях на место ЧП сразу же приезжает газовая служба и отключает дом от газоснабжения, помещение проветривается. А уже сотрудники правоохранительных органов ведут переговоры и задерживают правонарушителя.

Напомним, 1 июня в Киеве мужчина угрожал взорвать мост Метро. Его оперативно задержали.

По факту минирования моста Метро открыто уголовное производство по статье "Заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности".

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