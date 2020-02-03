В Киеве мужчина открыл стрельбу по грабителю, который залез в его дом: подробности

Инцидент произошел в частном секторе в Подольском районе

Архівне фото: Pixabay / Фото: Pixabay

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В Подольском районе произошла стрельба. В частный дом пробрался грабитель, а хозяин жилища открыл по нему стрельбу.

"Да, такой случай действительно произошел в частном секторе в Подольском районе столицы. Мужчина использовал оружие, чтобы защитить свое жилье. Детали мы сообщим позже", – рассказали сайту "Сегодня" в полиции Подольского района столицы.

Там пока не говорят, какое именно ранение получил грабитель в результате стрельбы. Также неизвестно, из какого оружия хозяин защищал свой дом.

Ранее в селе Гореничи Киево-Святошинского района произошло необычное происшествие. Злоумышленник пытался ограбить частный дом, но его остановил хозяин. Мужчина стрелял в грабителя, защищая дом и семью. Личность злоумышленника установили. Это 23-летний житель Житомирской области.

Также сообщалось, что в Киеве по адресу улица Большая Васильковская, 132 произошло разбойное нападение. Трое людей в масках выхватили сумку с деньгамииз машины Renault Megan и скрылись в неизвестном направлении. К счастью, обошлось без физически пострадавших.

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