В Киеве мужчина подбросил соседу на балкон сумку с гранатами: фото

Инцидент произошел во время обысков в квартире главного бухгалтера

Фото: kyiv.npu.gov.ua.

В Киеве правоохранители изъяли в ходе обысков в одной из столичных квартир арсенал оружия и боеприпасов. Об этом сообщает пресс-служба столичного главка Нацполиции.

"Следователи Печерского управления полиции во время санкционированного обыска в квартире главного бухгалтера, которая подозревается в финансовых махинациях, заметили, что муж правонарушительницы выбросил из окна сумку на балкон квартиры этажом ниже", - говорится в сообщении.

В помещении соседей также провели обыск, чтобы проверить содержимое сумки.















"В результате процессуального действия полицейские изъяли два корпуса гранаты Ф-1, три корпуса гранаты РГД-5, четыре запала, три дымовые шашки, четыре магазина к автоматическому оружию, два магазина к пистолету Макарова и более 190 патронов", - уточнили в полиции.

Начато уголовное производство по ч. 1 ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.

Сейчас правоохранители выясняют, с какой целью киевляне хранили оружие и его происхождение. Санкция статьи предусматривает до семи лет лишения свободы.

Как ранее писали новости "Сегодня", в Киеве в ходе спецоперации "Оружие и взрывчатка" правоохранители Шевченковского района задержали 33-летнего ранее судимого мужчину, у которого в квартире был устроен наркопритон с огромным арсеналом оружия.

Также сообщалось, что в столице задержали группу наркодилеров, которые оказались причастными к убийству человека.

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