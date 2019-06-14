Сделать стартовой
26,42
29,82
УКР
Главная Больше  Новости в Киеве Больше  Происшествия

В Киеве мужчина подбросил соседу на балкон сумку с гранатами: фото

14 июня, 13:23

Инцидент произошел во время обысков в квартире главного бухгалтера

Фото: kyiv.npu.gov.ua
Фото: kyiv.npu.gov.ua.

В Киеве правоохранители изъяли в ходе обысков в одной из столичных квартир арсенал оружия и боеприпасов. Об этом сообщает пресс-служба столичного главка Нацполиции. 

"Следователи Печерского управления полиции во время санкционированного обыска в квартире главного бухгалтера, которая подозревается в финансовых махинациях, заметили, что муж правонарушительницы выбросил из окна сумку на балкон квартиры этажом ниже", - говорится в сообщении.

В помещении соседей также провели обыск, чтобы проверить содержимое сумки.

"В результате процессуального действия полицейские изъяли два корпуса гранаты Ф-1, три корпуса гранаты РГД-5, четыре запала, три дымовые шашки, четыре магазина к автоматическому оружию, два магазина к пистолету Макарова и более 190 патронов", - уточнили в полиции.

Начато уголовное производство по ч. 1 ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.

Сейчас правоохранители выясняют, с какой целью киевляне хранили оружие и его происхождение. Санкция статьи предусматривает до семи лет лишения свободы.

Как ранее писали новости "Сегодня", в Киеве в ходе спецоперации "Оружие и взрывчатка" правоохранители Шевченковского района задержали 33-летнего ранее судимого мужчину, у которого в квартире был устроен наркопритон с огромным арсеналом оружия.

Также сообщалось, что в столице задержали группу наркодилеров, которые оказались причастными к убийству человека.


Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег Киев, оружие, граната

Вы сейчас просматриваете новость " В Киеве мужчина подбросил соседу на балкон сумку с гранатами: фото". Другие Происшествия смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Харькове мужчина пытался продать гранату прохожему

12 июня, 14:23

Мужчине грозит от трех до семи лет лишения свободы

В Нью-Йорке предотвратили теракт на Таймс-сквер

7 июня, 15:28

Неизвестный мужчина собирался взорвать в центре мегаполиса несколько гранат

В Киеве полиция задержала мужчину с гранатой

7 июня, 12:51

Мужчина носил гранату в сумке

В Луганской области мужчина подорвал гранатой себя и сожительницу

6 июня, 13:20

Женщина осталась жива, но получила осколочные ранения

На остановках, в квартирах: В Мариуполе нашествие змей

О чем «рассказывает» анализ крови и как его надо сдавать

Чем лечить укусы комаров: 5 проверенных народных средств

Та самая девушка из финала ЛЧ дала интервью

Пульс в 75 ударов в состоянии покоя повышает риск ранней смерти

В МОЗ назвали нормальную температуру тела человека

Лилия Ребрик стала жертвой мошенников

Онищенко поблагодарил главу СБУ за компромат на Пашинского

Сериал "Чернобыль" угодил в громкий скандал

Порошенко сказал, кому в Украине введут ежегодную "13-ю пенсию"

Сезонная распродажа мощных вентиляторов в самом разгаре

Акция-ликвидация Power Bank на Kasta. Скидки до 90%

Связанные одной нитью: Трамп и Дуда "объединились"

Вчера, 17:07

Паутина между Трампом и Дудой – хороший знак, считают пользователи соцсетей

Как пережить наступающую жару: советы врачей и расценки

Вчера, 07:00

За окном +35. Медики советуют чаще пить и отказаться от походов в солярий

Нестабильный газовый тариф: с чем подойдем к отопительному сезону

12 июня, 07:51

С мая в каждой области – свой тариф на газ. В некоторых удешевление в мае составило всего 1 копейку

Все против всех: кто "на баррикадах" в Молдове и какова роль России

12 июня, 07:37

Лидеры парламентских выборов оказались антагонистами во всем

Конституционный бой: как прошло заседание по делу о роспуске Верховной Рады

12 июня, 07:22

Суд часто уходил на перерыв и пережил ложное минирование. Решения ждут к 29 июня

Как стирать пуховик в стиральной машине

Эффектные жены украинских футболистов красуются в купальниках

6 привычек, которые приводят к преждевременному старению
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь