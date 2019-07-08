В Киеве мужчина подорвался на гранате

Место происшествия осматривают эксперты-криминалисты, а следователи общаются со свидетелями инцидента

Фото из открытых источников.

В лесопарковой зоне Святошинского района Киева в результате взрыва гранаты погиб человек, следователи квалифицировали инцидент как "самоубийство".

Об этом сообщает пресс-служба столичной полиции.

Происшествие произошло примерно в 15:20 на территории Святошинского района столицы. По предварительной информации, в результате взрыва гранаты получил смертельные ранения житель поселка Коцюбинское, 1967 года рождения.

Отмечается, что место происшествия осматривают эксперты-криминалисты, а следователи общаются со свидетелями инцидента.

Фото: Нацполиция

Правоохранители установили, что вместе с потерпевшим неподалеку находился его товарищ.

По словам мужчины, потерпевший погиб от взрыва гранаты.

Полученные фрагменты боеприпаса будут направлены на проведение экспертизы.

Ранее в Киевской области участник АТО после ссоры с женой взорвал гранату.

Также мы сообщали о подрыве гранаты в помещении банка в Луганской области.

А в Харьковской области мужчина спас более полусотни людей от взрыва гранаты. Пострадать в салоне могли все, потому что осколки такой взрывчатки разлетаются на 200 метров.

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