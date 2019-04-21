В Киеве мужчина подзатыльниками проучил подростков-зацеперов

Мужчина спрыгнул на железнодорожные пути, дал одному из малолетних зацеперов затрещину, после чего взял на руки и вытолкал на платформу

Скриншот с видео.

В столице на станции Караваевы дачи киевляне отогнали четырех подростков-зацеперов от электрички, на которой школьники собирались прокатиться.

В частности, в паблике "Киев Оперативный" опубликовано видео, как пассажиры на станции, увидев малолетних зацеперов, начали кричать и отгонять подростков, которые уже успели залезть на последний вагон электрички. После этого один из мужчин слез с платформы, подошел к компании зацеперов, дал одному из подростков затрещину, поднял на руки и вытолкнул на платформу.

Внимание, на видео присутствуют сцены насилия!

Отметим, что многие киевляне в комментариях к видео отмечают, что таким образом мужчина спас детей.

Напомним, в Киеве и пригородах участились случаи зацеперства на транспорте. В 2018 году возле Броваров погиб 10-классник, который влез на крышу электрички, чтобы прокатиться с ветерком и сделать зрелищный кадр. Мальчик получил сильный разряд тока и погиб на месте.

Кроме того, в Киеве на электричке, прибывший на станцию "Борщаговка", увидели юного бритоголового парня. Теперь правоохранители ищут родителей подростка.

Также мы сообщали, что "Укрзализныця" усилит патрулирование станций, на которых часто бывают подростки-"зацеперы". В частности, любителей опасных селфи будут ловить на станциях "Киев-Пассажирский", "Дарница", "Петровка", "Киев-Волынский", "Фастов", "Беличи", "Ирпень", "Бровары" и других, сообщили в компании.

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