Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
26,84
30,19
УКР
Главная Больше  Новости в Киеве Больше  Происшествия

В Киеве мужчина подзатыльниками проучил подростков-зацеперов

Сегодня, 11:53

Мужчина спрыгнул на железнодорожные пути, дал одному из малолетних зацеперов затрещину, после чего взял на руки и вытолкал на платформу

Скриншот с видео
Скриншот с видео.

В столице на станции Караваевы дачи киевляне отогнали четырех подростков-зацеперов от электрички, на которой школьники собирались прокатиться.

В частности, в паблике "Киев Оперативный" опубликовано видео, как пассажиры на станции, увидев малолетних зацеперов, начали кричать и отгонять подростков, которые уже успели залезть на последний вагон электрички. После этого один из мужчин слез с платформы, подошел к компании зацеперов, дал одному из подростков затрещину, поднял на руки и вытолкнул на платформу.

Внимание, на видео присутствуют сцены насилия!

Отметим, что многие киевляне в комментариях к видео отмечают, что таким образом мужчина спас детей.

Напомним, в Киеве и пригородах участились случаи зацеперства на транспорте. В 2018 году возле Броваров погиб 10-классник, который влез на крышу электрички, чтобы прокатиться с ветерком и сделать зрелищный кадр. Мальчик получил сильный разряд тока и погиб на месте. 

Кроме того, в Киеве на электричке, прибывший на станцию "Борщаговка", увидели юного бритоголового парня. Теперь правоохранители ищут родителей подростка.

Также мы сообщали, что "Укрзализныця" усилит патрулирование станций, на которых часто бывают подростки-"зацеперы". В частности, любителей опасных селфи будут ловить на станциях "Киев-Пассажирский", "Дарница", "Петровка", "Киев-Волынский", "Фастов", "Беличи", "Ирпень", "Бровары" и других, сообщили в компании.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег Киев, электричка, кардачи, зацепер

Вы сейчас просматриваете новость " В Киеве мужчина подзатыльниками проучил подростков-зацеперов". Другие Происшествия смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Охота на зацеперов: в Киеве будут патрулировать станции, где часто ловят любителей опасных селфи

19 апреля, 16:58

Железнодорожники призывают родителей поговорить с детьми и проведут лекции в школах

Получил ожоги 80% тела: в Одесской области подросток вылез на крышу поезда

19 апреля, 10:08

13-летнего мальчика с травмами доставили в больницу

Из-за игр на железной дороге подросток лишился части ноги

14 апреля, 23:41

У ребенка диагностированы травматическая ампутация голени, переломы и травмы

В Харькове зацепер пытался прокатиться на поезде Hyundai: видео

13 марта, 17:48

Экстремала пытался поймать работник станции, но парню удалось скрыться

Типы женской фигуры: что нужно знать каждой девушке?

Кто она: самая популярная девушка в Instagram

8 печальных признаков того, что ты превращаешься в тетку

Ученые назвали продукт, спасающий от онкологии

Проблемы с пожилой женой: Гоген Солнцев задумался о гипнозе

Забудьте о геле для интимной гигиены: гинеколог объяснила, почему

MARUV взволновала сеть провокационным кадром

Ученые просветили рентгеном шифровальную машину «Энигма»

Усик обратился к украинцам и призвал их перестать смотреть "бред"

Диетолог назвала самый полезный суп

Бинокль с 60-кратным увеличением. Охотничий нож в подарок

Практичный и легкий поливочный шланг XHOSE от производителя

Тарифы на газ: почему вокруг снижения цены идут споры

Вчера, 07:51

Эксперты предупреждают: дискуссии о постановлениях не решают основных "газовых" проблем Украины

Дожди, грозы и потепление: прогноз погоды в Украине на неделю

Вчера, 07:37

В понедельник, 22 апреля в западных областях ожидаются осадки

Боец "Штурм": Парни умирали у меня на руках, теперь я ненавижу Путина и его сторонников (укр.)

Вчера, 07:07

Владимир Правосудов воевал на Донбассе и создал немало фильмов о том, как украинцы боролись за свою свободу

Почем обойдется арендовать дачу на лето: все о загородной недвижимости в Украине

Вчера, 07:00

Дачи в окрестностях столицы и возле моря тянут на сотни тысяч , но в регионах есть бюджетные варианты

Итальянская телеведущая, перед которой не устоял Балотелли

Как бег воздействует на раковую опухоль: ученые вынесли вердикт

Как стирать пуховик в стиральной машине