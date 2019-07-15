В Киеве мужчина поджег автомобиль службы доставки пиццы: появились фото и видео

Преступник бросил зажигательную смесь на капот машины и скрылся













В Соломенском районе Киева вспыхнул автомобиль службы доставки пиццы. Об этом сообщает "Информатор".

Инцидент произошел 14 июля около 22:55 на улице Искровской, 7 произошел пожар. Как рассказал водитель-доставщик, он ехал по улице Искровской, чтобы довести заказ на адрес, который был неподалеку. Но внезапно к машине подбежал мужчина кавказской внешности и бросил зажигательную смесь на капот – Smart вспыхнул.

Потушить возгорание общими силами водителя и очевидцев удалось до прибытия спасателей. Но огонь успел повредить капот и моторный отсек машины. Преступник ж сразу после поджога скрылся в неизвестном направлении.

Напомним, ранее в Киеве на улице Героев Днепра на остановке, где находится конечная станция отправки транспорта на Вышгород, группа неизвестных в балаклавах подожгла несколько маршруток, бросив в них взрывчатые вещества.

Кроме того, не так давно в Киеве неизвестные подожгли автомобиль главного редактора телеканала TVi Владимира Егорова. Мужчина связал инцидент со своей профессиональной деятельностью. Егоров отметил, что спасатели и полиция приехали оперативно, но автомобиль спасти не удалось.

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