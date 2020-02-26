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В Киеве мужчина поджег квартиру с соседом внутри: появились подробности и видео

26 февраля, 07:41

Одну из комнат огонь уничтожил полностью

В Киевевспыхнул пожар в квартире – жилье на пятом этаже многоэтажки подожгли. В сети уже появилось видео с места ЧП, произошедшего на Беличах в Святошинском районе столицы.

Как сообщает "Информатор", все произошло около часа ночи 26 февраля на улице Петра Куринного, 5. Пламя охватило 20 "квадратов" квартиры и уничтожило одну их его комнат. На место сразу же примчались спасатели – потушили пожар они около 01:35.

Как рассказал один из жильцов квартиры, который делил квадратные метры со своим знакомым, квартиру поджег именно его сосед. После этого мужчина сбежал в неизвестном направлении. Другие жильцы дома говорят, что сбежавший мужчина любит выпить и устраивать конфликты – его ищут.

Напомним, недавно в Голосеевском районе Киева в люке теплотрассы нашли три безжизненных тела – они погибли во время пожара.

Кроме того, мы писали, как спасатели ликвидировали масштабный пожар в ангаре фабрики на проспекте Победы, 123. В связи с этим во многих районах Киева был виден огромный столб черного дыма.

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Киев поджог квартиры спасатели пожары беличи ГСЧС академгородок

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