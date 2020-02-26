В Киеве мужчина поджег себя под Офисом президента

На улице Банковой, под Офисом президента, мужчина поджег себя. Правоохранителям удалось его затушить и оказать первую медицинскую помощь. На место ЧП вызвали медиков.
"На место выехала следственно-оперативная группа. Пока нет информации о мужчине. Сейчас выясняются все подробности чрезвычайного происшествия, а также причины отчаянного поступка мужчины", – рассказали в полиции Киева.
Напомним, сейчас под Офисом президента проходит несколько акций протестов.
Ранее на столичной Дарнице мужчина совершил попытку самосожжения посреди зала игровых автоматов на улице Попудренко, 9а. Так, молодой человек зашел около 4:30 в зал игровых автоматов "Лото Золото", заявил, что "сейчас вы сгорите вместе со мной", облил себя жидкостью для розжига костра и поджег. Возгорание быстро потушили и вызвали экстренные службы. При этом он получил несерьезные ожоги, поэтому помощь медиков не понадобилась.
Также в июне в Бердичеве Житомирской области во время сессии городского совета в зал зашел человек, который облил себя бензином и поджег. Мужчине была оказана медицинская помощь, его повезли в больницу на обследование. Известно, что это житель райцентра, 1955 г.р.
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