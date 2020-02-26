В Киеве мужчина поджег себя под Офисом президента

На улице Банковой, под Офисом президента, мужчина поджег себя. Правоохранителям удалось его затушить и оказать первую медицинскую помощь. На место ЧП вызвали медиков.

"На место выехала следственно-оперативная группа. Пока нет информации о мужчине. Сейчас выясняются все подробности чрезвычайного происшествия, а также причины отчаянного поступка мужчины", – рассказали в полиции Киева.

Напомним, сейчас под Офисом президента проходит несколько акций протестов.

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Ранее на столичной Дарнице мужчина совершил попытку самосожжения посреди зала игровых автоматов на улице Попудренко, 9а. Так, молодой человек зашел около 4:30 в зал игровых автоматов "Лото Золото", заявил, что "сейчас вы сгорите вместе со мной", облил себя жидкостью для розжига костра и поджег. Возгорание быстро потушили и вызвали экстренные службы. При этом он получил несерьезные ожоги, поэтому помощь медиков не понадобилась.

Также в июне в Бердичеве Житомирской области во время сессии городского совета в зал зашел человек, который облил себя бензином и поджег. Мужчине была оказана медицинская помощь, его повезли в больницу на обследование. Известно, что это житель райцентра, 1955 г.р.

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