В Киеве мужчина погиб под колесами авто, спасая на дороге котенке

Мужчина вышел на дорогу, забрать с проезжей части котенка

Фото из открытых источников.

В Киеве произошло трагическое ДТП на перекрестке бульвара Перова и улицы Сулеймана Стальского, в результате которого погиб мужчина.

Как пишет "Город Киев", на перекрестке остановился Daewoo Nexia, водитель которого увидел на дороге котенка. Он вышел из машины, забрал котенка и начал переносить животное на другую сторону улицы, однако его сбил Mercedes-Benz GL, проезжающий дорогу на зеленый сигнал светофора.

Удар был настолько сильным, что мужчина отлетел на несколько метров. Прибывшие медики констатировали смерть. Погибшему на вид было около 40-45 лет, его личность устанавливается.

Внимание! Видео содержит сцены жестокости и не рекомендуется к просмотру лицам до 16 лет, беременным и людям со слабой психикой.

Напомним, что за последний год в Киеве произошло несколько шокирующих масштабных аварий, в которых погибли люди. Некоторые дела уже дошли до судов, но приговоров пока нет.

Ранее сообщалось, что на Столичном шоссе в районе Чапаевки произошла крупная авария с пострадавшими. По предварительным данным, микроавтобус Mercedes-Benz Vito вез людей из города Кропивницкий в Борисполь. В салоне, кроме водителя, находилось восемь пассажиров: четыре женщины и четыре ребенка. Также смертельная авария произошла на Северном мосту в Киеве, погиб один пассажир и водитель.

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