В Киеве мужчина полгода растлял шестилетнего сына сожительницы

Педофилу грозит от 5 до 8 лет лишения свободы

В Киеве 30-летний мужчина полгода издевался над шестилетним сыном своей сожительницы. Малыша он растлял во время купания. Все продолжалось до тех пор, пока ребенок не пожаловался на боль.

Сейчас подозреваемого, как сообщает киевская прокуратура, задержали. Ему уже сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 156 УК Украины (совершение развратных действий в отношении малолетнего ребенка) и избрали меру пресечения в виде ареста. Педофилу грозит от 5 до 8 лет за решеткой.

Напомним, не так давно в Волынской области полицейские задержали мужчину, который насиловал 11-летнюю дочь своей сожительницы. Он издевался над девочкой, когда ее мать находилась за границей. 39-летнего сожителя женщины разу же доставили в отдел полиции.

Также ранее в Запорожье задержали педофила, насиловавшего двухлетнего ребенка. Свои действия он снимал на видео, распространяя контент в закрытых сетях.

Видео: Сегодня

Кроме того, сообщалось, что в Одесской области задержан педофил, изнасиловавший и убивший 11-летнюю девочку.

Тем временем, дочь извращенца, задержанного в Черкасской области, пыталась покончить с собой.

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