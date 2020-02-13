В Киеве мужчина помог копам задержать "электрика", ограбившего пенсионерку

/ Фото: ГУ Нацполиции в Киеве

В Киеве на Минском проспекте мужчина с участковым офицером задержали злоумышленника, который представился электриком и ограбил пенсионерку. Об этом сообщает пресс-служба столичного главка Национальной полиции.

"Во время патрулирования участковый офицер полиции увидел незнакомца, которого догонял другой человек. Полицейский немедленно вмешался в ситуацию и остановил обоих неизвестных. Выяснилось, что беглецом оказался злоумышленник, который только что ограбил пенсионерку, а преследователем – сосед потерпевшей", - говорится в сообщении.

Полиция установила, что мужчина в распределительном щитке выключил электричество в подъезде и постучал в одну из квартир, а когда ему открыла пенсионерка, он назвался работником коммунальной службы. Затем он потребовал у женщины деньги за якобы неуплаченные услуги по поставке электроэнергии, на что хозяйка квартиры вынесла ему 700 гривен. Выхватив деньги из рук женщины, злоумышленник бросился наутек. Однако свидетелем события стала соседка потерпевшей, которая пыталась самостоятельно задержать нападающего. Выбежав на улицу, женщина позвала на помощь другого соседа, который побежал за грабителем, чем привлек внимание полицейского.

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/ Фото: ГУ Нацполиции в Киеве

"Электриком" оказался киевлянин, 1982 года рождения, который находился в розыске Подольским управлением полиции за совершение кражи. Задержанному объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей. Подозреваемому грозит до шести лет лишения свободы.

При этом в паблике "Киев Оперативный" сообщается о похожем инциденте. Так, 12 февраля в ЖК на улице Светлой жители высотки поймали парня, который вместе с другом ходил по этажам и выключал свет в щитке, при этом молодые люди смотрели, кто будет выходить из квартир. Второй молодой человек успел убежать.

Напомним, что в Киеве оперативники задержали преступную группу псевдокоммунальщиков за кражу сбережений и ювелирных изделий из квартиры пенсионера.

Ранее сообщалось, что в Ирпене произошло жестокое убийство молодого парня из-за несуществующей кражи 600 долларов.

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