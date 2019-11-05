В центре Киева мужчина порезал знакомого, а затем побежал за помощью к врачам

/ Фото: Информатор

В Киеве в Печерском районе мужчина нанес ножевые ранения своему знакомому, а затем побежал в больницу за медицинской помощью. Об этом сообщает Информатор.

Как рассказывает издание, злоумышленник забежал в здание больницы №17 на улице Евгения Коновальца и просил врачей помочь мужчине, который лежал в крови рядом с медицинским учреждением. Пострадавший находился в сознании и сказал, что ранения нанес ему заявитель.

Мужчину задержали и вызвали полицию, а пострадавшего забрали в операционную. Врачи диагностировали у него два проникающих ранения. Рядом со входом в больницу на земле видны следы крови, также лежала обувь и кухонный нож.

При разговоре на камеру нарушитель отрицал свою вину. Он утверждал, что нашел пострадавшего уже в таком состоянии. Но указал, что знает раненного.

Спустя несколько минут задержанный признался, что пострадавший — сожитель его матери. Мужчина утверждал, что сожитель часто бил его маму. В тот день он не выдержал и у них завязался конфликт, который перерес в драку. Он нанес несколько ножевых ранений пострадавшему и ушел.

А когда вернулся, обнаружил, что мужчина все еще лежит на земле. После этого он и отправился в больницу за помощью. Стоит отметить, что задержанный ранее был судим.

Полиция выясняет детали случившегося.

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