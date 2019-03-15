В Киеве мужчина посреди улицы избил журналистку – СМИ

Журналистка обратилась к медикам, а нападавшего задержали

Фото: Анатолий Бойко, Сегодня

В Киеве мужчина посреди улицы избил журналистку – СМИ //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/bc1/bdb/5c8bc1bdb4e92.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/bc1/bdb/5c8bc1bdb4e92.jpg 2019-03-15T17:16:00+02:00 Происшествия Журналистка обратилась к медикам, а нападавшего задержали

После громкого нападения под Киевом на сотрудников СМИ, в столице произошло новое избиение. Так, журналистку избили на улице Полевой в Соломенском районе столицы, сообщает УНН, ссылаясь на данные правоохранителей.

По предварительной информации, между женщиной и неизвестным мужчиной, который шел ей навстречу по улице, возник конфликт, в результате которого он ударил ее по лицу. Журналистка упала и разбила телефон, после чего злоумышленник ударил ее еще раз.

Очевидцы инцидента вызвали правоохранителей, которые сразу же задержали нападавшего. Пострадавшая обратилась в больницу за помощью, значительных телесных повреждений нет.

По факту инцидента открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 296 УК Украины (хулиганство).

Ранее сообщалось, что на столичной Русановке мужчина с мачете бегал по улице и нападал на прохожих.

Также напомним, что во Львове начали судить парней, напавших на ромский лагерь. На скамье подсудимых десять юношей, среди которых только один совершеннолетний. По данным следствия, именно они в июньской ночью в прошлом году с ножами и молотками разгромили поселение, тогда погиб 24-летний мужчина, еще четверо, среди которых 10-летний ребенок – с ножевыми ранениями оказались в больнице. "Сегодня" пытались выяснить причины такой жестокости.

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