В Киеве мужчина посреди улицы зарезал жену
Убийство произошло после ссоры супругов в день рождения мужа
В Киеве вечером 23 марта произошло убийство на улице Лятошинского в Голосеевском районе – во время ссоры между супругами в день рождения мужа женщина получила удар ножом в спину.
Как сообщили в пресс-службе столичной полиции, преступление было совершено прямо на улице. На место происшествия немедленно выехала следственно-оперативная группа, наряд патрульной полиции, кинологи и врачи, которые констатировали смерть потерпевшей.
"Полицейские просмотрели видео с камер наблюдения и пообщались со свидетелями трагедии. Мы установили, что женщину во время ссоры ударил ножом ее муж", – рассказал начальник Голосеевского управления полиции Олег Волошин.
Вскоре был задержан подозреваемый, который ранее уже привлекался к ответственности за убийство. Информация о происшествии была зарегистрирована в Журнале единого учета заявлений и сообщений, решается вопрос о внесении этого факта в Единый реестр досудебных расследований по статье "умышленное убийство".
Ранее двойное убийство произошло в Одесской области. В собственном доме были найдены тела супругов, 51-летнего мужчины и 49-летней женщины, застреленных выстрелами в спину.
Кроме того, в Одесской области обнаружили тело гражданина Израиля Александра Бохонова, который исчез 19 января в Белгороде-Днестровском. Причины смерти выясняются.
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