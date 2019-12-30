В Киеве мужчина, поссорившийся с тещей, ударил копа в лицо

В Киеве задержали дебошира, который ударил полицейского. Об этом сообщает пресс-служба столичного главка Национальной полиции.

"Вечером (29 декабря – ред.) в полицию поступило сообщение о драке в квартире на улице Марины Цветаевой. На вызов направили экипаж патрульных полицейских. На месте происшествия правоохранители установили, что между тещей и зятем, который находился на подпитии, возник словесный конфликт", – говорится в сообщении.

Как выяснилось, по просьбе дочери женщина пришла в квартиру, чтобы забрать семилетнюю внучку к себе домой. В доме она увидела своего зятя вместе с товарищами, они распивали алкоголь. Когда женщина начала собирать вещи девочки, это возмутило мужчину, и он набросился на тещу с кулаками.

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"Когда приехали полицейские, то конфликт, казалось, был исчерпан. Однако, когда в сопровождении полиции теща с ребенком покидали помещение, мужчина ударил одного из правоохранителей в лицо. Злоумышленника задержали. Им оказался ранее несудимый 50-летний киевлянин", – уточнили в полиции.

Открыто уголовное дело по ч. 2 ст. 345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об объявлении задержанному о подозрении в совершении преступления, за которое предусмотрено до пяти лет лишения свободы.

Ранее в Киевской области задержали мужчину и женщину, которые забрызгали полицейских слезоточивым газом и повредили им авто. В их отношении открыто два производства по ч. 3 ст. 296 (Хулиганство) и по ст. 345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса.

А в июле на столичной Оболони шестеро человек избили полицейского. Копа вызвали из-за драки, но по прибытии он успел лишь сделать несколько предупредительных выстрелов, когда его сзади ударили бутылкой по голове и он потерял сознание. После этого преступники забрали у потерпевшего оружие и сумку с личными вещами, документами и деньгами.

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