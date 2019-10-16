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В Киеве мужчина приехал в фастфуд с 20 кг наркотиков: фото, видео

16 октября, 09:51

Задержание прошло на Севастопольской площади

В Киеве после разоблачения интернет-магазина наркотиков копы остановили на Севастопольской площади BMW, водитель которого перевозил в машине около 20 килограмм наркотических веществ. Об этом сообщает "Информатор".

Так, мужчина на BMW приехал днем во вторник, 15 октября, на МакДрайв и сзади к авто подъехала машину патрульной полиции, так как копы получили информацию и возможной перевозке в машине большого количества наркотиков. При этом водитель "немца" пытался уехать, но ему заблокировали движение и задержали.

В машине провели обыск и изъяли 20 больших зип-пакетов с различными веществами. Среди них были: кристалические вещества, таблетки и прочее. По предварительной информации правоохранителей, общий вес изъятого составляет около 20 килограмм.

Напомним, не так давно в столице боролись с теми, кто распространяет наркотики. А именно – с рекламой, которую дилеры пишут на заборах и стенах домов.

Также мы сообщали, что в Харькове развернули активную кампанию по борьбе с "закладками" и продавцами наркотиков. В мэрии открыли горячую линию для обращений, а студенты создали чат-бот.

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Киев наркотики задержание

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