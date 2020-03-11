В Киеве мужчина прыгал по крышам припаркованных машин (видео)

После ЧП хулиган сел в автобус и уехал

В Киеве вечером 10 марта в Оболонском районе на остановке "Богатырская" неизвестный мужчина залез на крышу припаркованного автомобиля и начал перепрыгивать с него на соседние машины. Об этом сообщается в паблике "Киев Оперативный".

После инцидента хулиган сел в автобус №99 и уехал.

"В это время в 10 метрах от него стояла компания из пяти мужчин, которые даже вообще не среагировали. Общество, однако", – говорится в сообщении паблика, где также опубликовано видео ЧП.

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При этом упомянутая компания на видео не попала, однако на кадрах видно, как возле прыгающего по машинам мужчины ходят еще двое неизвестных.

Напомним, не так давно в Киеве мужчина топором разбил автомобиль, который, по его мнению, был неправильно припаркован.

Также новости "Сегодня" писали, что в Украине разрешат размещение парковок на кровлях общественных зданий и сооружений. Речь идет о тех крышах, которые уже приспособлены для хозяйственного использования. Исключение составляют социальные учреждения – детские сады, школы и больницы-стационары.

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