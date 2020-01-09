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В Киеве мужчина пытался изнасиловать женщину и потерял документы на месте преступления

9 января, 14:35

Совершить насилие злоумышленнику помешал случайный прохожий

/ Фото: Pixabay

В Киеве 8 января произошла новая попытка изнасилования женщины. В этот раз, как пишет "Информатор", ЧП произошло в многоквартирном доме на улице Белицкой в Подольском районе.

Так, в подъезд зашел парень и увидел, что в помещении консьержа на женщине лежит полуголый мужчина, а пострадавшая пыталась кричать. Парень начал отпихивать мужчину от женщины и тому удалось убежать. Вместе с тем, он выронил на месте преступления свой кошелек с документами.

На место вызвали копов, женщина подтвердила, что ее пытались изнасиловать, а в этом время очевидец с отцом нашли подозреваемого и передали его правоохранителям.

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Напомним, на днях на проспекте Лобановского в Киеве неизвестный мужчина напал на 19-летнюю девушку, начал ее душить, изрезал ножом и пытался изнасиловать. Подозреваемого объявили в розыск.

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Приметы мужчины: возраст 33-37 лет, рост 170 см, худощавого телосложения, лицо маленькое, худое, волосы русые, нос, глаза и губы средней формы. Был одет в черную прямую куртку с капюшоном, длиной до середины бедра, и синие джинсы.

Полиция призвала сообщать информацию об инциденте или нападавшем по номерам 102 или (044) 525-65-60.

Кроме того, мы сообщали, что в Харьковской области мужчина жестоко отомстил обидчику своей жены – человеку, который изнасиловал супругу.

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Киев насилие нападения

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