В Киеве мужчина пытался разбить стекло в машине, чтобы помешать "душителю"

В Киеве сняли на видео попытки мужчины камнем разбить стекло в припаркованном автомобиле. Очевидцы сообщили, что киевлянину показалось, якобы в машине душат ребенка. Заметив, что салон пустой, "спасатель"-неудачник предпочел удалиться.

Напомним, ранее под Киевом произошло похищение ребенка – женщина, которая втерлась в доверие к маме малыша, "присмотрела" его возле аптеки в поселке Коцюбинское. Позже оказалось, что женщина, похитившая ребенка на Киевщине, была в АТО, где получила контузию. Выяснилось, что это – медик-волонтер Анастасия Полищук, которая принимала участие в Революции достоинства на Майдане в 2013-2014 годах. Женщина уже попадала в поле зрения СМИ, заявляя о том, что количество погибших во время революции гораздо больше, чем указано в официальных сводках.

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Отметим, что в Украине в последние годы увеличилось количество похищений детей, причем страдают и младенцы, и дети школьного возраста. Ранее сайт "Сегодня" разбирался, часто ли в Украине пропадают дети и как уберечь своего ребенка.

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