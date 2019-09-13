В Киеве мужчина ради ювелирных изделий ударил пенсионерку ножом

Около полуночи в Днепровском районе столицы на 72-летнюю киевлянку напал 34-летний местный житель

/ Фото: ГУ Нацполиции в Киеве

В Днепровском районе Киева полицейские задержали злоумышленника за разбойное нападение на пенсионерку: нападающий ранил ножом бабушку и отобрал у нее ювелирные изделия. Об этом сообщает пресс-служба столичного главка Национальной полиции.

"Около полуночи на 72-летнюю киевлянку напал неизвестный с ножом и, ранив ее, отобрал ювелирные украшения. После совершенного злоумышленник скрылся. Очевидцы сразу вызвала полицию и врачей. Потерпевшая описала нападавшего и впоследствии мужчину, похожего по описанию на злоумышленника, задержали", – говорится в сообщении.

Преступником оказался 34-летний местный житель, который ранее был судим за аналогичные преступления. В нападении на пенсионерку он признался. Врачи осмотрели пострадавшую: ее ранения оказались неглубокими, поэтому женщине оказали необходимую медицинскую помощь без госпитализации.

Реклама

Следователи квалифицировали действия нападающего как разбой, поэтому, в соответствии с ч. 1 ст. 187 Уголовного кодекса Украины, ему грозит до семи лет лишения свободы. Злоумышленнику уже сообщено о подозрении, суд избрал ему меру пресечения на время следствия – содержание под стражей.

Досудебное расследование продолжается. Полицейские проверяют причастность фигуранта к совершению аналогичных преступлений на территории столицы.

Напомним, что под Киевом поймали банду, члены которой в форме сотрудников СБУ нападали на дорогие машины.

Также мы писали, что в Черновцах в дом к двум пенсионерам посреди ночи ворвались двое разбойников, которые избили 78-летнего хозяина и вымогали деньги.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама