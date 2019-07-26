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В Киеве мужчина разбился насмерть в общественном туалете

26 июля, 09:07

Правоохранители открыли по инциденту уголовное производство

Фото: Информатор

В Киеве в общественном туалете на проспекте Победы мужчина умер в результате падения. Об этом сообщает пресс-служба столичного главка Нацполиции.

"В дежурную часть Святошинского управления полиции поступило сообщение, что на проспекте Победы в помещении туалета лежит мужчина без признаков жизни. Правоохранители установили, что 60-летний пенсионер в последнее время работал в туалете. Утром там нашли его тело с телесными повреждениями. По предварительным выводам эксперта, травмы на теле потерпевшего характерные для падения", – говорится в сообщении. 

Тело мужчины направили на проведение медицинской экспертизы. Также работники полиции осмотрели место происшествия и опросили возможных свидетелей и очевидцев.

По инциденту начато уголовное производство по ст. 115 (Умышленное убийство) с дополнительной квалификацией – несчастный случай Уголовного кодекса Украины.

Напомним, в декабре на улице Туполева, 7 в Святошинском районе Киева посреди дороги умер мужчина. Умерший не дошел до остановки десять метров.

Также ранее в столице на парковке на улице Бульварно-Кудрявская, 33, внезапно умер мужчина. Он стоял возле своего автомобиля, внезапно упал и скончался. Медики не успели помочь, у мужчины случился сердечный приступ.

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Тег Киев, гибель, туалеты

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