В Киеве мужчина развращал трехлетнюю дочь

Суд уже отправил педофила за решетку

Фото из открытых источников (иллюстрация)

В Киеве мужчина развращал свою трехлетнюю дочь. Педофила уже приговорили к шести годам лишения свободы, сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

Как выяснилось, 57-летний отец пользовался доверием и беспомощным состоянием собственного ребенка и развращал ее.

"Приговором Дарницкого районного суда города Киева от 16.12.2019 лицо признано виновным по ч. 2 ст. 156 УК Украины и осужден к реальному наказание в виде 6 лет лишения свободы", – отметили в прокуратуре.

Ранее мы сообщали, что в Днепровском суде Киева рассматривают дело педофила, который изнасиловал 11 детей и снимал с ними порнографию.

Напомним, Верховная Рада Украины отклонила закон о химической кастрации педофилов.

Этот закон ранее вызвал волну негодования у экспертов. Некоторые указывают, что шансы жертв такого "лечения" (химической кастрации) выиграть суд против Украины очень высоки. Также отмечается, что не все подобные преступники больны педофилией. Читайте подробнее в материале "Сегодня": Каким будет контроль над педофилами в Украине: химическая кастрация, реестр и сроки.

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