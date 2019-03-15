ФОТОФАКТ. В Киеве мужчина с мачете бросался на прохожих
Дебошира задержала полиция. По данным очевидцев, мужчина был под воздействием наркотических средств
Мужчина с мачете бегал по улице и нападал на прохожих на столичной Русановке средь бела дня в пятницу, 15 марта. Об этом на своей странице в Facebook сообщила журналистка Екатерина Сергацкова.
По ее словам, неизвестный пытался "пырнуть" прохожих. Очевидцы инцидента вызвали правоохранителей, которые задержали нарушителя.
"С Русановки сообщают очевидцы: чувак стоит прикованный наручниками к столбу, вокруг человек 15 полицейских, чувак орет "меня спасут, а вы все сдохните". <...> Угроза была совершенно конкретная. Он явно был под наркотой. Психиатрическую помощь ему вызвали", – уточнила журналистка.
Ранее сообщалось, что в одном из столичных ТЦ на улице Вадима Гетьмана полуголый мужчина приставал к посетителям. Он угрожал оголиться полностью, но его вовремя поймала охрана. На вид парень был трезв, что сподвигло его на такой поступок, неизвестно.
Также сообщалось, что в Днепре мужчина после семейной ссоры напал на патрульных полицейских, которых вызвала его жена. При этом в Ивано-Франковской области пьяный мужчина расстрелял окно помещения радиостудии, а после напал с мачете на правохранителя.
Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " ФОТОФАКТ. В Киеве мужчина с мачете бросался на прохожих". Другие Происшествия смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Снос Шулявского моста: как будут ездить маршрутки (схема движения)
Изменения будут на рейсах маршруток №№ 201, 239, 477, 427, 442, 455, 517
Домашнее насилие: где искать помощи в Киеве
В Киеве доступны бесплатные консультации в центрах семьи и женщин