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ФОТОФАКТ. В Киеве мужчина с мачете бросался на прохожих

Сегодня, 13:54

Дебошира задержала полиция. По данным очевидцев, мужчина был под воздействием наркотических средств

Facebook/Екатерина Сергацкова
Facebook/Екатерина Сергацкова.
В Киеве мужчина с мачете бросался на прохожих //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/b91/f13/5c8b91f13e503.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/b91/f13/5c8b91f13e503.jpg Происшествия Дебошира задержала полиция. По данным очевидцев, мужчина был под воздействием наркотических средств

Мужчина с мачете бегал по улице и нападал на прохожих на столичной Русановке средь бела дня в пятницу, 15 марта. Об этом на своей странице в Facebook сообщила журналистка Екатерина Сергацкова. 

По ее словам, неизвестный пытался "пырнуть" прохожих. Очевидцы инцидента вызвали правоохранителей, которые задержали нарушителя.

"С Русановки сообщают очевидцы: чувак стоит прикованный наручниками к столбу, вокруг человек 15 полицейских, чувак орет "меня спасут, а вы все сдохните". <...> Угроза была совершенно конкретная. Он явно был под наркотой. Психиатрическую помощь ему вызвали", – уточнила журналистка.

Ранее сообщалось, что в одном из столичных ТЦ на улице Вадима Гетьмана полуголый мужчина приставал к посетителям. Он угрожал оголиться полностью, но его вовремя поймала охрана. На вид парень был трезв, что сподвигло его на такой поступок, неизвестно.

Также сообщалось, что в Днепре мужчина после семейной ссоры напал на патрульных полицейских, которых вызвала его жена. При этом в Ивано-Франковской области пьяный мужчина расстрелял окно помещения радиостудии, а после напал с мачете на правохранителя

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Тег Киев, нападение, русановка, мачете

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