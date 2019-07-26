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В Киеве мужчина с ножом напал на посетителей кафетерия: фото

26 июля, 09:40

В результате инцидента пострадал один человек

После дебоша на Владимирском рынке в столице произошло новое ЧП. В ночь на пятницу, 26 июля, в Соломенском районе столицы мужчина ворвался в кафетерий на улице Вадима Гетьмана, 40-А, избил одного из посетителей и начал угрожать окружающим. Об этом сообщает "Информатор".

По данным издания, около часа ночи мужчина вошел в заведение и стал агрессивно бросаться на посетителей, что привело к драке. В итоге оппонента агрессора госпитализировали с сотрясением мозга, а на место прибыли патрульные и сотрудники охранной фирмы. При этом мужчина достал нож и стал ним размахивать. 

Дебошира задержали.

Ранее сообщалось, что в Киеве прохожие задержали мужчину, который посреди улицы бросался с кулаками на пенсионера и двухлетнего ребенка. Злоумышленник ударил пожилого мужчину, отобрал его коляску и бросил ее в автомобиль, а также ударил мальчика, который пробегал рядом. В результате стычки ребенка и дебошира, который, вероятно, находился под действием психотропных препаратов, доставили в больницу.


Также новости "Сегодня" писали, что в селе Перегоновка Обуховского района полиция задержала дебошира, применив табельное оружие. Возбуждено уголовное производство по ч.1 ст. 345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины.

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Тег Киев, нападение, дебош

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