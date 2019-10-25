В Киеве мужчина с ножом ограбил и изнасиловал студентку

/ Фото: Александр Яремчук, Сегодня

Киевские оперативники задержали мужчину за изнасилование и разбойное нападение на студентку, сообщает ГУ НП Киева.

Злоумышленник увидел девушку на улице и пошел следом. Догнав ее, человек пригрозил ножом и пистолетом, забрал золотые украшения, а после этого – изнасиловал.

Преступление произошло возле метро Житомирская. Начальник отдела криминальной полиции Виталий Ясинский рассказал, что в ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили причастность к преступлению 46-летнего киевлянина, ранее судимого за разбойное нападение и грабеж, который в дальнейшем задержали:

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"Мы выяснили, что злоумышленник увидел девушку возле станции метро и пошел за ней следом. Как только студентка зашла в пустынное место на территории учебного заведения, мужчина пригрозил ей ножом, отобрал ювелирные изделия и изнасиловал. Также мы установили, что задержанный обоснованно подозревается в попытке ограбления на улице Стуса".

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Фигуранту объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 187 (Разбойное нападение), ч. 1 ст. 152 (Изнасилование), ч. 3 ст. 15 ч. 2 ст. 186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей. Ему грозит до десяти лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Ранее сообщалось, что в Днепропетровской области полицейские задержали мужчину, которого подозревают в изнасиловании несовершеннолетней, а также в попытке изнасилования и нападении на полицейского.

Также в Харькове за серию изнасилований будут судить 47-летнего мужчину. Его жертвами стали пять женщин в возрасте от 16 до 22 лет. Нападающий действовал в разных районах города и каждый раз одинаково: выслеживал девушек, которые поздно вечером возвращались домой.

Видео: Сегодня

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