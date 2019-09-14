В Киеве мужчина убил младшего брата: ужасающие подробности

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В Киеве мужчина задушил младшего брата ремнем от швейной машинки. Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции.

"Правоохранители установили, что 5 сентября нынешнего года в квартире родные братья распивали алкогольные напитки. Во время застолья между ними возник спор, поэтому, когда младший брат уснул, старший взял ремень от швейной машинки и задушил им родственника. После этого тело потерпевшего он вытащил на балкон и покинул дом", – говорится в сообщении.

Злоумышленником оказался мужчина 1982 года рождения, который нигде не работает и злоупотребляет спиртным. В преступлении он признался и рассказал, что "орудие" преступления (ремень) выбросил в мусоропровод.

По факту случившегося открыли уголовное производство по ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, ранее на Закарпатье закончили расследование и направили в суд обвинительный акт в отношении 24-летнего жителя Берегово, который в прошлом году совершил два убийства – местной жительницы ромской национальности и своей матери.

Кроме этого, в Ирпене произошло жестокое убийство молодого парня из-за несуществующей кражи 600 долларов. В совершении преступления подозреваются два строителя, с которыми работал погибший.

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