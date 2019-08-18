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В Киеве мужчина убил жену из-за развода: видео с места ЧП

Сегодня, 12:11

После совершения преступления мужчина пытался перерезать себе горло

/ Фото: ГУ Нацполиции в Киеве

В Киеве задержали мужчину, который убил жену из-за развода и пытался покончить с собой. Об этом сообщает пресс-служба столичного главка Национальной полиции.

"В дежурную часть Соломенского управления полиции поступило сообщение о том, что у дома на улице Выборгской лежит женщина в крови, а рядом с ней стоит мужчина с ножом. Прибыв по указанному адресу, правоохранители обнаружили тело женщины с ножевыми ранениями и мужчину, который пытался перерезать себе горло. Злоумышленника доставили в больницу для оказания необходимой медицинской помощи", - говорится в сообщении.

/ Фото: ГУ Нацполиции в Киеве

/ Фото: ГУ Нацполиции в Киеве

Полицейские установили, что мужчина пытался помириться с женой, когда та возвращалась домой. Однако между ними возникла словесная перепалка, в ходе которой он достал нож и несколько раз ударил 36-летнюю киевлянку в грудь и шею.

С места происшествия изъяли нож, который направлен на проведение экспертизы.

Фигуранта задержали. Им оказался 45-летний житель столицы, ранее к уголовной ответственности он не привлекался. Начато уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы.

Напомним, в Киеве полиция расследует жестокое убийство женщины. В частности, в канале на улице Энтузиастов обнаружили пакеты с фрагментами человеческого тела. Работники полиции установили, что погибшей является местная жительница, 1984 года рождения.

Кроме этого, в Запорожье полицейский организовывал заказное убийство. Полицейский через посредника подыскивал киллера среди людей с уголовным прошлым, чтобы "заказать" местного жителя, якобы обидевшего его близкого родственника.

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Киев убийство развод

Источник: Сегодня

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