Українська
$ 27,14
30,87
  1. СЕГОДНЯ
  2. Новости в Киеве
  3. Происшествия

В Киеве мужчина убил знакомого из-за банковской карточки с 17 тыс. гривен (видео)

15 июля, 15:52

Наталья Руда Наталья Руда

Подозреваемого задержали, ему грозит до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение с конфискацией имущества

В Киеве задержали мужчину, который подозревается в убийстве знакомого из-за 17 тысяч гривен.

Об этом сообщает пресс-служба столичного главка Национальной полиции.

Ранее в полицию поступило сообщение о том, что в заброшенном здании в переулке Серпуховском было найдено тело убитого мужчины. Правоохранители выяснили, что к преступлению причастен 45-летний киевлянин. Его задержали. Он рассказал копам, что с целью наживы несколько раз ударил знакомого по голове, отобрал его банковскую карточку и снял с нее 17 тысяч гривен.

"В результате полученных травм пострадавший скончался на месте. Его тело направили на экспертизу, по результатам которой будет установлена ​​окончательная причина смерти", - говорится в сообщении.

Начато уголовное производство по п. 6 ч. 2 ст. 115 (Умышленное убийство из корыстных побуждений) Уголовного кодекса Украины. Задержанному сообщено о подозрении в совершении преступления. Ему грозит до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Ранее мы писали, что на столичной Троещине подростки при попытке ограбления убили мужчину.

Также сообщалось, что на улице Иорданской в Киеве обнаружили мертвым сотрудника СБУ.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
Киев убийство грабеж

Источник: Сегодня

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

На строительстве метро на Виноградарь произошло ЧП: фото
На строительстве метро на Виноградарь произошло ЧП: фотоПроисшествия
Опасный автобус: в Киеве водитель под наркотиками возил пассажиров (фото)
Опасный автобус: в Киеве водитель под наркотиками возил пассажиров (фото)Происшествия
В Киевской области возле лесополосы нашли пропавшую молодую женщину
В Киевской области возле лесополосы нашли пропавшую молодую женщинуПроисшествия
Отомстил за увольнение: в Киеве мужчина выстрелил в пах бывшему начальнику
Отомстил за увольнение: в Киеве мужчина выстрелил в пах бывшему начальникуПроисшествия
Стрельба в центре Киева: из Украины депортируют восемь иностранцев
Стрельба в центре Киева: из Украины депортируют восемь иностранцевПроисшествия
В лобовом столкновении под Киевом погибли двое взрослых и ребенок
В лобовом столкновении под Киевом погибли двое взрослых и ребенокПроисшествия

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять