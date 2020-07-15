В Киеве мужчина убил знакомого из-за банковской карточки с 17 тыс. гривен (видео)

Подозреваемого задержали, ему грозит до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение с конфискацией имущества

В Киеве задержали мужчину, который подозревается в убийстве знакомого из-за 17 тысяч гривен.

Об этом сообщает пресс-служба столичного главка Национальной полиции.

Ранее в полицию поступило сообщение о том, что в заброшенном здании в переулке Серпуховском было найдено тело убитого мужчины. Правоохранители выяснили, что к преступлению причастен 45-летний киевлянин. Его задержали. Он рассказал копам, что с целью наживы несколько раз ударил знакомого по голове, отобрал его банковскую карточку и снял с нее 17 тысяч гривен.

"В результате полученных травм пострадавший скончался на месте. Его тело направили на экспертизу, по результатам которой будет установлена ​​окончательная причина смерти", - говорится в сообщении.

Начато уголовное производство по п. 6 ч. 2 ст. 115 (Умышленное убийство из корыстных побуждений) Уголовного кодекса Украины. Задержанному сообщено о подозрении в совершении преступления. Ему грозит до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Ранее мы писали, что на столичной Троещине подростки при попытке ограбления убили мужчину.

Также сообщалось, что на улице Иорданской в Киеве обнаружили мертвым сотрудника СБУ.

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