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В Киеве мужчина угрожал взорвать многоэтажку: что известно

28 июня, 01:19

Елена Вус Елена Вус

Работники аварийной службы немедленно отключили квартиру от газоснабжения

В Киеве житель дома по улице Преображенской, 10/17 в Соломенском районе открыл краны газовой плиты и угрожал взорвать дом.

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"27 июня в 00:38 в аварийной газовой службы 104 в Киеве поступил звонок об угрозе взрыва газа. За считанные минуты бригада службы 104 прибыла на место вызова. Вместе с полицией специалисты зашли в квартиру. Выяснилось, что звонил отец мужчины, угрожавшего взорвать дом. Эмоционально неуравновешенный сын намеревался использовать для этого газ", – говорится в сообщении "Киевгаза" на странице в Facebook.

Прибывшие на место специалисты обнаружили на кухне обрезанный шланг к газовой плите. Работники аварийной службы отключили квартиру от газоснабжения, чтобы ликвидировать угрозу взрыва.

Эвакуация жителей дома не проводилась.

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Между тем, правоохранители продолжают расследование обстоятельств взрыва в жилой многоэтажке на столичных Позняках. Копы уже провели обыски в АО "Киевгаз" и у слесаря, который менял газовые счетчики в здании.

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Также стало известно, какую компенсацию заплатят пострадавшим на Позняках.

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