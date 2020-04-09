Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 27,1
29,57
  1. Новости в Киеве
  2. Происшествия

В Киеве мужчина украл из церкви ящик с пожертвованиями

9 апреля, 15:05

Наталья Руда

Полиция задержала подозреваемого, он уже был судим за грабеж

В Киеве правоохранители задержали мужчину, подозреваемого в краже из храма Феодосия Черниговского ящика с пожертвованиями в сумме около 3000 гривен. Об этом сообщает пресс-служба столичного главка Национальной полиции.

"В киевскую полиции поступило сообщение от настоятеля церкви, расположенной на улице Чернобыльской, о том, что из помещения исчез ящик с пожертвованиями. Правоохранители провели необходимые следственные действия и быстро установили личность подозреваемого", – говорится в сообщении.

В частности, копы просмотрели видео с камер наблюдения и идентифицировали преступника, так как он уже ранее попадал в поле зрения полицейских. Подозреваемого задержали, им оказался ранее судимый за грабеж 38-летний киевлянин. В совершенном преступлении он сознался. Также полицейские проводят проверку на установление причастности задержанного к аналогичным преступлениям на территории района.

Реклама

В тренде
Коронавирус в Киевской области: где больше всего зараженных

Начато уголовное производство по ч. 3 ст. 186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины. Следователи готовят ходатайство об избрании задержанному меры пресечения в виде содержания под стражей. Мужчине грозит до восьми лет лишения свободы.

Ранее новости "Сегодня" сообщали о новых мошеннических схемах в Украине:

Напомним, что на фоне распространения коронавируса в столице зафиксированы случаи инфицирования священнослужителей уже в Киево-Печерской лавре и Свято-Троицком Ионинском монастыре.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Киев кража храм Святошинский район

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Коронавирус и карантин в Украине: что известно о заболевших на 2 апреля
Коронавирус и карантин в Украине: что известно о заболевших на 2 апреляУкраина
В Киеве из обсервации в отеле
В Киеве из обсервации в отеле "Казацкий" сбежали несколько человекПроисшествия
Из киевской больницы сбежала 17-летняя девушка
Из киевской больницы сбежала 17-летняя девушкаПроисшествия
В Киеве нашли мертвой девушку, пропавшую еще в начале марта
В Киеве нашли мертвой девушку, пропавшую еще в начале мартаПроисшествия
В Киеве подростки разгромили и обгадили лифт: видео с вандалами
В Киеве подростки разгромили и обгадили лифт: видео с вандаламиПроисшествия
Центр Киева в дыму: на Майдане несколько часов бушевал пожар (видео)
Центр Киева в дыму: на Майдане несколько часов бушевал пожар (видео)Происшествия

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...