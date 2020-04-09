В Киеве мужчина украл из церкви ящик с пожертвованиями

Полиция задержала подозреваемого, он уже был судим за грабеж

В Киеве правоохранители задержали мужчину, подозреваемого в краже из храма Феодосия Черниговского ящика с пожертвованиями в сумме около 3000 гривен. Об этом сообщает пресс-служба столичного главка Национальной полиции.

"В киевскую полиции поступило сообщение от настоятеля церкви, расположенной на улице Чернобыльской, о том, что из помещения исчез ящик с пожертвованиями. Правоохранители провели необходимые следственные действия и быстро установили личность подозреваемого", – говорится в сообщении.

В частности, копы просмотрели видео с камер наблюдения и идентифицировали преступника, так как он уже ранее попадал в поле зрения полицейских. Подозреваемого задержали, им оказался ранее судимый за грабеж 38-летний киевлянин. В совершенном преступлении он сознался. Также полицейские проводят проверку на установление причастности задержанного к аналогичным преступлениям на территории района.

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Начато уголовное производство по ч. 3 ст. 186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины. Следователи готовят ходатайство об избрании задержанному меры пресечения в виде содержания под стражей. Мужчине грозит до восьми лет лишения свободы.

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