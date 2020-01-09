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В Киеве мужчина умер возле станции метро, не дождавшись скорой

9 января, 11:29

Мужчине было 80 лет и ему стало плохо

В Киеве пожилой мужчина 1939 года рождения умер возле станции метро "Черниговская", не дождавшись скорой помощи.

Так, 80-летнему мужчине стало плохо, он попросил ему вызвать скорую помощь, однако скончался до ее приезда. Как сообщила пресс-секретарь полиции Днепровского района Киева Анна Шевчук, тело умершего заберут на судебно-медицинскую экспертизу, после которой будет установлена причина смерти.

Умерший является местным жителем.

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Напомним, ранее в Харькове на узловой станции метро "Площадь Конституции" умер человек. Как сообщили в пресс-службе метрополитена, одному из пассажиров стало плохо в вагоне, после чего другие пассажиры вынесли его на платформу. Прибывшим на место медикам оставалось лишь констатировать смерть мужчины.

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А в Киеве на перроне станции метро "Дворец спорта" умерла девятилетняя девочка, страдавшая тяжелой формой ДЦП. Также возле входа на станцию метро "Нивки" осенью обнаружили труп мужчины.

Кроме того, сообщалось, что в столичной подземке женщина упала на эскалаторе и получила серьезные травмы:

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Киев смерть скорая помощь

Источник: УНН

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