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В Киеве мужчина упал в шахту лифта в недострое

Сегодня, 12:19

Наталья Мамчур

Пострадавшего доставали столичные спасатели

/ Фото: Информатор

В Киеве мужчина упал в шахту лифта в недострое https://cdn.segodnya.ua/i/image_630x354/media/image/5d2/d79/4b1/5d2d794b1bea7.jpg https://cdn.segodnya.ua/i/image_150x100/media/image/5d2/d79/4b1/5d2d794b1bea7.jpg Происшествия Пострадавшего доставали столичные спасатели

В Киеве, в недостроенном 24-этажном доме по улице Бойчука (бывшая Киквидзе), произошло серьезное ЧП. 6 августа в шахту лифта высотки упал мужчина.

"Сообщение о том, что в шахте на втором этаже находится человек, поступило в оперативно-координационный центр в 13:34. На месте спасатели выяснили, что 25-летний мужчина упал в шахту и самостоятельно не может оттуда выбраться. Пострадавшего достали помощью спасательной веревки и передали работникам скорой медицинской помощи", - сообщили в ГСЧС Киева.

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О происшествии сообщили правоохранителям, они выясняют причины произошедшего.

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Напомним, в конце июля в жилом доме по улице Стуса, 9, двери кабины лифта едва не раздавили коляску с маленьким ребенком. По словам жителей, ребенка успели вытащить из коляски, а ее придавило с двух сторон дверями лифтовой кабины.

Напомним, в январе в Сумах в многоэтажном доме оборвался лифт, в котором находилась коляска с двухмесячным мальчиком. В феврале же в Киеве в новом доме чудом удалось избежать трагедии: на этот раз в неисправном лифте чуть не пострадала беременная

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Киев чп лифт

Источник: Сегодня

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