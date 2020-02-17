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В Киеве мужчина устроил беспорядочную стрельбу

17 февраля, 11:58

По данным полиции, никто не пострадал

/ Фото: Нацполиция

На Голосеевском проспекте в Киеве мужчина устроил стрельбу из пневматического оружия. Об этом сообщает пресс-служба столичного главка Национальной полиции.

ЧП произошло накануне, 16 февраля.

"После проведения первоочередных следственных действий правоохранители установили, что киевлянин 1982 года рождения на улице начал беспорядочную стрельбу. Полицейские обнаружили и изъяли предмет, похожий на пневматический пистолет, а правонарушителя для дачи объяснений пригласили в районное управление полиции", - говорится в сообщении.

В результате инцидента никто не пострадал. Данные по ЧП внесены в журнал единого учета заявлений и сообщений об уголовных правонарушениях и других событиях Голосеевского управления полиции. Решается вопрос о правовой квалификации.

Напомним, на столичных Позняках 23 января водитель автомобиля с иностранной регистрацией открыл стрельбу после того, как его остановили за нарушение ПДД.

Также мы писали, что в одном из заведений Днепровского района Киева нетрезвый мужчина из пистолета обстрелял компанию отдыхающих – двух женщин и мужчину.

Все подробности в спецтеме Стрельба в Мукачево

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Киев стрельба Голосеевский проспект

Источник: Сегодня

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