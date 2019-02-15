В Киеве мужчина устроил ДТП и притворялся пострадавшим

Виновник ДТП вел себя агрессивно и притворялся пострадавшим

В Киеве мужчина устроил ДТП и притворялся пострадавшим 2019-02-15T18:05:46+02:00 Происшествия Виновник ДТП вел себя агрессивно и притворялся пострадавшим

В Киеве неадекватный водитель устроил столкновение, но при этом притворялся пострадавшим, вел себя агрессивно и сопротивлялся полиции.

При этом он на большой скорости врезался в машину, которая ехала перед ним. Девушка-водитель уцелела чудом, хотя ее машину от удара отбросило на 20 метров – в бетонный столб, а вещи из багажника разбросало по всей трассе.

Инцидент произошел около полуночи недалеко от станции скоростного трамвая. После ДТП виновник аварии закрылся в своей машине, а когда прибыли полицейские, попытался сбежать.

В свою очередь, патрульные надели на мужчину наручники, а уже за несколько минут тот начал отрицать то, что вообще был участником ДТП и якобы пытался помочь пострадавшему.

Водителя отправили на экспертизу. По предварительным данным, автомобиль, на котором он устроил аварию, мужчина попросту выкрал.

Напомним, ранее в Первомайском районе Николаевской области столкнулись грузовик и легковушка. Авария унесла жизнь водителя легкового автомобиля – мужчина скончался на месте.

Также мы сообщали о том, что за 2018 год по сравнению с 2017-м на дорогах Украины снизилось количество ДТП, а также было зафиксировано уменьшение числа погибших и пострадавших в авариях.

Отметим, что водители в Украине чаще всего гибнут из-за не пристегнутого ремня. Для повышения безопасности украинцев даже хотят увеличить штрафы за не пристегнутый ремень, но водителям он мешает.

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